Во Владимире открылась выставка миниатюрных кукол

фото Владимиро-Суздальского музея-заповедника

13 октября в Детском музейном центре музея-заповедника открылась выставка авторских кукол новосибирской мастерицы Ирины Верхградской «Маленький мир», ставшая популярной благодаря публикациям в интернете, сообщает пресс-служба ВСМЗ.

Сюжеты для них взяты из реальной жизни, и потому зрители видят в небольших фигурках черты своих близких и родных. Каждая кукла — произведение искусства, проработанное до малейшей детали. Очень много внимания мастерица уделяет передаче настроения своих персонажей.

Генеральный директор ВСМЗ Сергей Рыбаков, открывая выставку, подчеркнул ее уникальность. По его словам, это не просто куклы, это целый мир, мир доброты, философский мир.

Выставка будет работать до 5 декабря. Стоимость билетов: полный билет – 200 рублей, льготный билет – 150 рублей.