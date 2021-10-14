Благодаря владимирскому омбудсмену, пенсионеру включили горячую воду

В рамках «Правового марафона для пенсионеров» к Уполномоченному по правам человека во Владимирской области обратился житель Вязниковского района.

Пенсионер рассказал, что проживает вместе с дочерью, у которой диагноз ДЦП. Он жаловался отсутствие отопления и горячей воды из-за затянувшегося ремонта теплотрассы. Семья действительно оказалась в трудной жизненной ситуации.

Людмила Романова обратилась в муниципальное образование, где смогли изыскать внутренние резервы и обеспечить подключение квартиры заявителя буквально за три дня.

Напоминаем, что работает горячая линия проекта «Социальная защищенность» и Правового марафона для пенсионеров. Телефон горячей линии 8-4922-53-11-31.