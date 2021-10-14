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Происшествия14 октября 2021 8:18

В Кольчугино сгорел частный жилой дом

Пострадавших нет
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

13 октября в 19.15 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Кольчугино, на ул. Ленинградская. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним, и когда пожарные приехали на место, жилой дом горел по всей площади. Существовала угроза перехода огня на соседний гараж.

Сотрудники МЧС не допустили распространения пожара и ликвидировали горение на площади 96 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

На пожар привлекались от МЧС 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.