В Кольчугино сгорел частный жилой дом

фото ГУ МЧС по Владимирской области

13 октября в 19.15 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в Кольчугино, на ул. Ленинградская. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним, и когда пожарные приехали на место, жилой дом горел по всей площади. Существовала угроза перехода огня на соседний гараж.

Сотрудники МЧС не допустили распространения пожара и ликвидировали горение на площади 96 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

На пожар привлекались от МЧС 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.