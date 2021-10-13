Владимир Сипягин будет работать в Госдуме в комитете по науке и образованию

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Государственная дума восьмого созыва начала свою работу. 12 октября прошло первое заседание высшего законодательного органа страны.

Экс-губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал в социальных сетях о том, как прошел первый день в Госдуме и чем он будет теперь заниматься. Работать будет он в комитете по науке и образованию.

"В завершении дня хочу сказать, что этот день для меня всегда будет особенным. На фото мои однопартийцы: Чернышов Борис - Заместитель Председателя Гос.Думы, депутаты Василий Власов и Сухарев Иван. Завтра плодотворные трудовые будни, которые начнутся с заседания комитета по науке и высшему образованию", - написал Владимир Сипягин у себя на личных страницах в соцсетях.