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Происшествия13 октября 2021 8:25

В Ковровском районе сгорела пилорама

Погибших и пострадавших нет
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

13 октября в три утра загорелась пилорама в деревне Достижение Ковровского района, сообщает областное управление МЧС. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

На момент прибытия подразделений наблюдалось горение пилорамы. Пожарные ликвидировали пожар на площади 430 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 23 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.