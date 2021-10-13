В Ковровском районе сгорела пилорама

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

13 октября в три утра загорелась пилорама в деревне Достижение Ковровского района, сообщает областное управление МЧС. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

На момент прибытия подразделений наблюдалось горение пилорамы. Пожарные ликвидировали пожар на площади 430 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 8 единиц техники, 23 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.