Во Владимире вакцинацию от коронавируса прошли более 98 тысяч горожан

Как рассказали в городской администрации, во Владимире продолжается вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции. По данным на 12 октября первым компонентом вакцины привились 98451 человек. Оба компонента получили 92680 жителей города.

Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 153067 доз вакцины. Напомним, сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства, записавшись на прием через регистратуру или Госуслуги, а также в гипермаркетах "Глобус", "Лента", на рынке на Студеной и в бывшем Z-клубе в центре города.