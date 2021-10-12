Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 19:07

Во Владимире вакцинацию от коронавируса прошли более 98 тысяч горожан

Это менее 30% всех жителей областной столицы
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как рассказали в городской администрации, во Владимире продолжается вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции. По данным на 12 октября первым компонентом вакцины привились 98451 человек. Оба компонента получили 92680 жителей города.

Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 153067 доз вакцины. Напомним, сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства, записавшись на прием через регистратуру или Госуслуги, а также в гипермаркетах "Глобус", "Лента", на рынке на Студеной и в бывшем Z-клубе в центре города.