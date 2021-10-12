Владимирские депутаты временно приостановили прием горожан

Как сообщили в администрации города Владимира, в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусньй инфекции в областной столице вновь временно приостановлен личный прием граждан депутатами Совета народных депутатов города Владимира до особого распоряжения. Напомним, в области и во Владимире в том числе продолжает стремительно расти число заболевших коронавирусом, при этом выздоравливают жители медленнее, чем заболевают.

Владимирцам рекомендуется обращаться к депутатам Совета народных депутатов города Владимира в письменной форме или посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанных на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира