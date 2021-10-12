Владимирское предприятие стало одним из лучших экспортеров страны

Первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» присуждено компании «Техносонус-Центр» из Владимирской области. Как сообщили в областной администрации, это один из лидеров на отечественном рынке

звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов. - Компании принадлежат 16 патентов РФ на изобретения, материалы и конструкции для звукоизоляции, разработанные в соавторстве с учёными из НИИСФ РААСН и прошедшие испытания в лабораториях института. По итогам прошлого года «Техносонус-Центр» реализовал более 100 знаковых проектов по звукоизоляции и поставил более 4 миллионов квадратных метров материалов в регионы России и страны СНГ. Компания активно пользуется комплексной поддержкой регионального Центра поддержки экспорта. Прирост по экспортным продажам в 2020 году у неё увеличился в 3,2 раза по отношению к 2019 году и составил 288 миллионов рублей, подчеркнул врио первого заместителя Губернатора Александр Ремига.

Производство расположено в Судогодском районе. В компании работает порядка 250 человек, а линейка продукции компании насчитывает около 220 наименований. Также стоит отметить, что компания «Техносонус-Центр» стала победителем в региональном конкурсе «Экспортер года Владимирской области – 2020» в сфере промышленности, а также в окружном этапе ЦФО «Экспортер года».