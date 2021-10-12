Во Владимирской области отопительный сезон стартовал раньше обычного

Как рассказали в областной администрации, отопительный сезон на территории региона в этом году стартовал раньше обычного. Технологические нарушения в тепловых сетях в начале сезона отмечались во Владимире, Коврове, Киржаче, Лакинске и Петушинском районе. По состоянию на 11 октября в области работают 1336 котельных, 2012 км тепловых сетей. Теплом и горячим водоснабжением обеспечены 100 процентов жителей региона, в том числе все социально значимые объекты.

11 октября завершены работы по переврезке участков магистрального трубопровода на улице Луначарского во Владимире. Под ограничение в подаче тепла попали 636 многоквартирных домов и порядка 81 тысячи человек, а также 55 объектов социальной сферы.

Паспорта готовности на отопительный сезон этой зимы 21 муниципальное образование области (16 районов и 5 городских поселений) должно получить в срок до 15 ноября 2021 года. До 14 октября все муниципалитеты должны подать необходимые документы в Ростехнадзор. При этом в администрации отмечают, что поступающие жалобы на качество предоставляемых услуг отрабатываются оперативно с выездом на место, на сегодняшний день неотработанных жалоб от жителей в регионе нет.