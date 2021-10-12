Во Владимире сиделка украла с карты пенсионерки больше 380 тысяч рублей

Направлено в суд уголовное дело в отношении 65-летней жительницы Владимира. Как сообщают в областной прокуратуре, ее обвиняют в краже с банковского счета в крупном размере.

Женщина ухаживала за 84-летней пенсионеркой, которая из-за травмы не могла самостоятельно ходить и лежала дома. Сиделка получила от родственников больной банковскую карту для покупок товаров и продуктов питания. Зная пин-код, она похитила более 380 тысяч рублей.

Вину женщина не признала. За совершение преступления ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.