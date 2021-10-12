Жители Владимирской области выберут населенные пункты, куда проведут мобильную связь 4G

На портале Госуслуг стартует голосование за населённые пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Оно будет проходить до 15 ноября.

Для участия в голосовании необходима подтверждённая учётная запись на портале Госуслуг и постоянная регистрация во Владимирской области. Также выразить своё мнение можно, обратившись в адрес Минцифры России письменно. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населённого пункта, в который требуется провести связь.

Во Владимирской области в рамках программы в 2021 году мобильная связь и интернет уже появились в селе Санниково и посёлке Болотский Ковровского района, посёлке Золотуха и деревне Павловка Кольчугинского района, селе Спасское Юрьев-Польского района, деревне Чертково Селивановского района, деревнях Шатнево и Большевысоково Вязниковского района, посёлке им. Красина Камешковского района, деревнях Алфёрово, Ильино и посёлке Тасинский Гусь-Хрустального района, селе Воютино Меленковского района.

До конца года к услугам связи будут подключены ещё 8 населённых пунктов региона с численностью жителей от 100 до 500 человек.