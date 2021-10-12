Во Владимирской области задержали мужчин, которые воровали замороженные продукты из припаркованных авто

В мае текущего года в полицию Петушинского района поступили сообщения о пропаже товаров из большегрузов, следующих транзитом через Владимирскую область. Неизвестные, сорвав пломбы, проникли в прицепы припаркованных автомобилей и похитили замороженные продукты, сообщает областное УМВД. Были возбуждены уголовные дела.

Злоумышленниками оказались двое ранее судимых граждан Республики Беларусь. Их заключили под стражу.

В ходе обыска по месту временного проживания задержанных полицейские обнаружили похищенную продукцию.

В настоящее время установлена причастность злоумышленников к хищению товаров на сумму более 130 тысяч рублей. Не исключено, что они были причастны и к другим кражам.