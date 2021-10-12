На реконструкцию владимирского драмтеатра выделено 756,2 миллиона рублей

12 октября на внеочередном заседании регионального Заксобрания обсуждали дополнительные расходы в областном бюджете. И в ходе обсуждения распределения пяти миллиардов рублей были указаны расходы на реставрацию и реконструкцию владимирского драмтеатра.

Вообще, это первый раз, когда официально были озвучены суммы расходов на восстановление театра драмы во Владимире после пожара, случившегося в прошлом году. Итак в 2021 году на драмтеатр выделено 108,8 миллиона рублей, в 2022 году – 285,2 млн, в 2023 году – 362,2 млн. Итого получаем 756,2 миллиона рублей на полную реконструкцию!