"Детсадовский автопарк" в Коврове может быть признан самым необычным в России

Сервис поездок и путешествий Туту.ру запускает проект Туту Арт — всероссийский конкурс по определению самых необычных народных арт-объектов страны. В нём участвуют 85 конкурсантов, по одному от каждого региона России.

Первый этап конкурса стартует 12 октября. В нем принимают участие необычные арт-объекты из Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской и Владимирской областей. Наш регион представляет "Детсадовский автопарк" из Коврова, который представляет собой миниатюрный грузовик. В автомобиле играют дети: в грузовике помещается вся группа детского сада №23.

Конкуренция высока. Например, Курскую область представляет дом из бутылок, Тамбовскую - музей в подъезде, Брянскую - рок-забор из балалаек.

Голосование за участников этого этапа продлится с 12 по 18 октября. Один из восьми объектов, который наберёт больше всего голосов, отправится в финал. Проголосовать можно здесь.

К концу года станет известна десятка финалистов, а победитель определится 24 января. Затем в населённом пункте, где расположен объект-победитель, состоится церемония награждения.