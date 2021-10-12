Во Владимир с гастролями приедет «Театр кошек Куклачева»

фото с сайта Владимирского театра кукол

С 14 по 17 октября состоятся большие гастроли «Театра кошек Куклачева» во Владимир. На сцене театра кукол покажут спектакль «Как коты спасли Федору».

У Федоры день рождения, и она готовит для друзей самые вкусные угощения, ей дружно помогают коты! Коварная лень одолела всех друзей, и расстроенная Федора остаётся одна. Хитрая лень заманивает обманом ее в компьютерную игру. Все в доме пошло кувырком. Ушли все коты и посуда! Тут и начинаются приключения! Зрители узнают из повествования, какую опасность таит в себе увлечение компьютерными играми и как важно уметь дружить!

Простой понятный, захватывающий сюжет, а в нём - песни, танцы, трюки, фокусы, номера оригинального жанра, и конечно же выступления пушистых актёров!