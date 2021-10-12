Во Владимирской области за сутки от коронавируса умерло 9 человек

12 октября 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 265 новых случаев заболевания Covid-19. Это очередной антирекорд. Как сообщают в областной администрации, в больницах региона действует 2091 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 92,6 процента из них занято (1936), свободны 155 коек.

51289 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 119 человек. За период наблюдения в области отмечено 2057 летальных случаев (+9 человек за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 343793 жителя региона, второй – 324914.