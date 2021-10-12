Волонтеры-медики отправятся по деревням и селам Владимирской области

фото департамента здравоохранения

В октябре во Владимирской области возобновится волонтерская акция «Добро в село», сообщает департамент здравоохранения. Акция призвана улучшить состояние фельдшерско-акушерских пунктов, а также повысить доступность медицинских знаний и оказания медицинских услуг.

14 октября состоится выезд в ФАП села Новое Суздальского района, 21 октября – в ФАП деревни Ильино Судогодского района, а 28 октября – в ФАП деревни Зелени Суздальского района.

Волонтеры-медики проведут уборку на прилегающей территории и внутри медпунктов, измерят сельским жителям артериальное давление, уровень сахара в крови, сделают ЭКГ, определят индекс массы тела и дадут консультацию по ведению здорового образа жизни. В случае необходимости будет оказана первая медицинская помощь. Кроме того, в деревне Ильино состоятся интерактивные занятия со школьниками по отработке навыков оказания первой помощи.