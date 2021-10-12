На муромском предприятии, разводящем коров, нашли нарушения законодательства по охране окружающей среды

В Муромский городской суд поступило исковое заявление Муромского городского прокурора к ООО «Преображение» об устранении нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Городская прокуратура проведела проверку соблюдения ответчиком законодательства в области охраны окружающей среды, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе: ответчиком осуществляется эксплуатация гидротехнического сооружения – плотины (гидроузел «Степаньково»), но не разработаны и не согласованы с уполномоченным органом государственного контроля (надзора) правила эксплуатации такого сооружения. Кроме того, анализ гидротехнического сооружения с 2019 года не производился, финансовые и материальные резервы для ликвидации аварии не созданы. Также предприятие, осуществляющее деятельность по разведению крупного рогатого скота с поголовьем не менее 1200 голов, не представило проект санитарно-защитной зоны объекта. Выявленные нарушения являются результатом ненадлежащего исполнения установленных законом требований санитарно-эпидемиологического законодательства и требований к эксплуатации гидротехнических сооружений, и могут повлечь угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц, окружающей среде. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.