В Меленковском районе поймали приезжих браконьеров

Владимирским природоохранным прокурором утвержден обвинительный акт и направлено в суд уголовное дело в отношении 2-х жителей города Выксы Нижегородской области, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением способов массового истребления водных биологических ресурсов, на особо охраняемых природных территориях, совершенная группой лиц, по предварительному сговору).

В начале июля мужчины, находясь на территории Государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника регионального значения «Окский Береговой» в Меленковском районе, с надувной лодки установили рыболовную сеть длинной 36,6 метров для незаконного вылова рыбы. Данное преступление выявлено в ходе проверки соблюдения законодательства о сохранении водных биологических ресурсов, проводимой Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с представителями Дирекции особо охраняемых природных территорий. А при осмотре лодки браконьеров обнаружено еще 4 сети, общей длиной свыше 130 метров, которые также изъяты.

Вину нарушители-рыбаки признали. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Меленковским районным судом.