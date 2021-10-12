Во Владимирской области на трассе М-7 обновили больше 30 километров верхнего слоя дорожного покрытия

Фото пресс-службы ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

На федеральной автодороге М-7 «Волга» во Владимирской области восстановили транспортно-эксплуатационные характеристики 31,5 километров дорожного покрытия, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Мероприятия по устройству слоев износа дорожники выполнили на участках с 244 по 256 км в Ковровском районе, с 279 по 300 км в Вязниковском районе и с 332 по 337 км в Гороховецком районе.

Общая площадь работ составила более 720 тысяч кв.м. Специалисты отфрезеровали поврежденный асфальт с трещинами и колейностью, после чего уложили новый защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 cм. На всём протяжении участков нанесли разметку из термопластика и восстановили нормативные параметры обочины подсыпкой асфальтобетонной крошки.

Технология устройства слоев износа позволяет устранить деформации на дороге, восстановить показатели ровности и сцепления, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения. Дорожное покрытие на обновленных участках теперь обладает необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.