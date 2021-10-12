Во Владимире девушка украла полмиллиона рублей у приемных родителей

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор 19-летней жительнице Москвы. Ее признали виновной по статье "хищение чужого имущества в крупном размере", сообщает областная прокуратура.

Установлено, что в августе прошлого года девушка поступила в московский колледж при Министерстве иностранных дел РФ, обучение в котором и проживание в столице приемные родители ей оплачивали. Однако занятия она не посещала и с родителями практически не общалась.

В марте этого года девушка, тайно проникнув в дом своих приемных родителей, взяла из шкафа их спальни 550 тысяч рублей и потратила значительную их часть на покупку дорогостоящего телефона.

Заметив пропажу денег, мать и отец, пообщавшись с младшей дочерью, выяснили, что девушка приезжала во Владимир и, поскольку не хотела видеться с родителями, попросила сестру впустить ее домой, когда их там не будет.

Обвиняемая согласилась с обвинением, но ущерб не возместила. Суд назначил девушке наказание в виде условного лишения свободы на срок 1 год с испытательным сроком 2 года.