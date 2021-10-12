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Здоровье12 октября 2021 10:42

Коронавирус во Владимирской области 12 октября продолжает бить рекорды

Зафиксировано 265 случаев
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимирской области 12 октября лабораторно подтверждено 265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

65 случаев во Владимире, по 31 - в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, 27 заболевших в Ковровском районе. Вдвое меньше случаев - 14 в Юрьев-Польском, 13 - в Собинском, 12 - в Петушинском, 11- в Кольчугинском, по 10 - в Александровском, Киржачском, Гороховецком районах, 9 случаев в Вязниковском, 8 - в Суздальском, 5 - в Меленковском, по 4 - в Селивановском и Камешковском районах, 1 случай в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 087 случаев заболевания (13 467 сл. в г. Владимире, 6611 сл. в Гусь-Хрустальном, 6259 сл. о. Муром, 4843 сл. в Ковровском, 3015 сл. в Александровском, 2944 сл. в Петушинском, 2367 сл. в Юрьев-Польском, 2474 сл. в Вязниковском, 2446 сл. в Кольчугинском, 2386 сл. в Суздальском, 1898 сл. в Собинском, 1883 сл. в Киржачском, 1529 сл. в Меленковском, 1263 сл. в Гороховецком, 1202 сл. в Камешковском, 1040 сл. в Селивановском, 770 сл. в Судогодском, 690 сл. в г. Радужном).