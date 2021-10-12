Коронавирус во Владимирской области 12 октября продолжает бить рекорды

Во Владимирской области 12 октября лабораторно подтверждено 265 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

65 случаев во Владимире, по 31 - в Гусь-Хрустальном и Муромском районах, 27 заболевших в Ковровском районе. Вдвое меньше случаев - 14 в Юрьев-Польском, 13 - в Собинском, 12 - в Петушинском, 11- в Кольчугинском, по 10 - в Александровском, Киржачском, Гороховецком районах, 9 случаев в Вязниковском, 8 - в Суздальском, 5 - в Меленковском, по 4 - в Селивановском и Камешковском районах, 1 случай в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 087 случаев заболевания (13 467 сл. в г. Владимире, 6611 сл. в Гусь-Хрустальном, 6259 сл. о. Муром, 4843 сл. в Ковровском, 3015 сл. в Александровском, 2944 сл. в Петушинском, 2367 сл. в Юрьев-Польском, 2474 сл. в Вязниковском, 2446 сл. в Кольчугинском, 2386 сл. в Суздальском, 1898 сл. в Собинском, 1883 сл. в Киржачском, 1529 сл. в Меленковском, 1263 сл. в Гороховецком, 1202 сл. в Камешковском, 1040 сл. в Селивановском, 770 сл. в Судогодском, 690 сл. в г. Радужном).