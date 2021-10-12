В Гусь-Хрустальном районе несовершеннолетний и его подруга обвиняются в убийстве

17-летний парень и его 20-летняя подруга из Гусь-Хрустального района обвиняются в грабеже, разбое и убийстве, сообщает Следком РФ про Владимирской области. Если судить по статьям, то можно подумать о местном варианте Бонни и Клайд, но на самом деле все прозаичней.

По версии следствия, вечером 25 июня 2021 года пьяная парочка решила ограбить 68-летнюю бабушку из поселка Зеленый Дол. Взяли топор и ворвались к ней в дом. На кухне молодой человек нанес хозяйке несколько ударов топором по голове. После этого молодые люди обыскали жилище потерпевшей и, не найдя ничего ценного, ушли. Бабушка же еще месяц была без сознания и умерла в больнице.

Парочку вскоре поймали. При этом парень еще успел в середине июня 2021 года отнять мопед у одного молодого человека. Сейчас они находятся под стражей. Уголовное дело передано в суд.