Во Владимирской области выбрали лучших дворников, слесарей и электромонтеров

Его участниками стали 59 представителей 28 предприятий ЖКХ из Александрова, Владимира, Мурома, Радужного, из Вязниковского, Камешковского, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов. Кроме того, на конкурсе выступили 23 студента колледжей региона.

Состязания проводились по номинациям: электромонтёр, электросварщик, газосварщик, дворник, слесарь-сантехник, оператор котельной, слесарь аварийно-восстановительных работ.

«Лучший электромонтёр» – Алексей Агапов (МУП о. Муром «Водоканал»). «Лучший электросварщик» - Алексей Игнатов (МУП о. Муром «Водоканал»). «Лучший газосварщик» - Александр Маров (МУП «Владимирводоканал»). «Лучший дворник» - Сергей Лякин (ООО «Домоуправ», о. Муром). «Лучший слесарь-сантехник» – Николай Рыбин (ООО «МКП г. Судогда «Коммунальщик»). «Лучший оператор котельной» - Ольга Лосева (ООО «Владимиртеплогаз» Муромский филиал). «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ» – Максим Рейнгард (МУП «Водоканал» Селивановский район).

Победителям и призёрам конкурса вручили денежные премии и дипломы, а остальным участникам − памятные подарки.