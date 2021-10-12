В "Палатах" откроется необычная кукольная выставка

фото ВСМЗ

14 октября в выставочном зале Детского музейного центра в "Палатах" начинает работу выставка автора трогательных кукольных образов Ирины Верхградской, - сообщают в ВСМЗ.

Прославила Ирину серия авторских кукол «Дорогие мои старики». Сюжеты для них взяты из реальной жизни, и недаром зрители видят в этих небольших фигурках черты своих близких и родных людей. Также на выставке можно увидеть кукол, представляющих авторское прочтение образов сказочных и литературных героев.

Каждая кукла Ирины Верхградской – это маленькое произведение искусства, проработанное до малейшей детали. Очень много внимания художник уделяет передаче настроения своих персонажей, и делает это она великолепно.

Стоимость билетов: полный билет – 200 рублей, льготный билет – 150 рублей.