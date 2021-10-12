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Общество12 октября 2021 9:25

Во Владимирской области нашли 17 несанкционированных карьеров

Собственника оштрафовали на 20 тысяч
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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С начала года областное управление Россельхознадзора в Судогодском районе выявило 17 карьерных выемок, общей площадью 3,48 га. Отобраны 50 образцов.

Согласно результатам исследования, в почве установлено снижение органического вещества, фосфора и калия более чем в три раза по сравнению с фоновым образцом. Собственник привлечен к ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В июле выяснилось, что на участках с нарушением проводило работу ООО «ПГС». Общество привлечено к ответственности с назначением штрафов на сумму 70 тысяч рублей. Предприятие обязали провести рекультивацию нарушенной части участков.