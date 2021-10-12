Во Владимирской области нашли 17 несанкционированных карьеров

С начала года областное управление Россельхознадзора в Судогодском районе выявило 17 карьерных выемок, общей площадью 3,48 га. Отобраны 50 образцов.

Согласно результатам исследования, в почве установлено снижение органического вещества, фосфора и калия более чем в три раза по сравнению с фоновым образцом. Собственник привлечен к ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В июле выяснилось, что на участках с нарушением проводило работу ООО «ПГС». Общество привлечено к ответственности с назначением штрафов на сумму 70 тысяч рублей. Предприятие обязали провести рекультивацию нарушенной части участков.