Во Владимире больше всего ОРВИ болеют подростки и взрослые

За прошедшую неделю в больницы Владимирской области обратилось 15 103 человека с признаками ОРВИ, среди них 5 332 ребенка, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Пороговый уровень заболеваемости выше на 60,1%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 130,5.

Во Владимире зарегистрировано 4 955 обращений в больницы, среди них 1 618 детей. Пороговый уровень заболеваемости выше на 25,7%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в одной возрастной категории от 15 лет и старше на 143,9.

По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа не зарегистрированы. Проведено 224 исследования. Обнаружены риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы.