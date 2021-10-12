Актриса из Кольчугино получила приз за лучшую женскую роль на фестивале любительских театров малых городов России

фото предоставлено администрацией Владимирской области

Представительница Владимирской области удостоена приза за лучшую женскую роль на фестивале любительских театров малых городов России «Театральная пристань», который 10 октября завершился в городе Каргополе Архангельской области. Как сообщил департамент культуры, высокую оценку получило исполнение актрисой Образцового театра юного зрителя Ассоциации Кольчугинских театров Ольгой Кирилловой роли Тётушки в спектакле «Чудотворец, история одной московской фамилии».

Всего в фестивале участвовали 12 коллективов. Они были отобраны в ходе конкурса, который проводил Российский дом народного творчества. В Каргополь приехали театры из Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ростовской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей, Красноярского края. Коллектив из города Харцызск Донецкой народной республики показывал свою постановку онлайн.

В числе организаторов «Театральной пристани» − Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова при содействии Министерства культуры РФ.