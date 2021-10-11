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Общество11 октября 2021 17:20

Житель Петушинского района заплатил штраф, чтобы поехать на родину

После вмешательства приставов мужчина заплатил 210 тысяч рублей
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Судебные приставы Петушинского района Владимирской области взыскали уголовный штраф в размере 210 тысяч рублей с 46-летнего уроженца Республики Азербайджан. По решению суда мужчина был признан виновным в нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Судебный пристав разъяснил должнику последствия неуплаты уголовного штрафа: если в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу должник не оплачивает уголовный штраф, то судебный пристав-исполнитель обращается в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Законодательство предусматривает замену штрафа как на обязательные работы, так и на реальное лишение свободы. Также в рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд данного гражданина из Российской Федерации. Именно эта мера принудительного характера оказала воздействие на должника. Как оказалось, мужчин, проживающий на территории Владимирской области, собирался выехать к себе на родину, поэтому штраф им был оплачен в полном объеме в кратчайшие сроки. Полученные денежные средства поступили в доход государства.