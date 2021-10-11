Во Владимирской области в следующем году отремонтируют 13 дорог

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги" уже заключили контракты по ремонту тринадцати объектов региональной дорожной сети Владимирской области. На приведение в нормативное состояние 53,7 км дорожного покрытия из областного бюджета выделено 657 300 тысяч рублей. Из них 2,2 миллиона — на содержание по договорам на принципах жизненного цикла.

Половина объектов в плане по ремонту составляют дороги регионального значения. Самая протяженная из них — к районному центру, городу Камешково (от съезда с трассы М-7 «Волга», ремонт проведут на четырех участках, общей протяженностью 13,2 км).

Кроме этого в план вошли три дороги, ремонт на которых проводили в этом году. Так на автодороге Венедеевка — Толстиково — Большая Сала — Урюсево Меленковского района работы продолжатся от границы завершенного ремонта, что позволит привести в нормативное состояние почти шесть км, в Вязниковском районе на а/д ст.Сеньково — Никологоры — Стёпанцево — Симонцево к отремонтированным пяти км добавятся еще 4,4 км обновленного покрытия. В Ковровском районе на а/д Ковров — Красная Грива — Сельцо — Мстера — ст.Мстера — «Волга» за два года будет приведено в нормативное состояние 10,5 км дорожного покрытия.

p Напомним, что в этом году благодаря финансированию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области отремонтировано 80,7 км региональной дорожной сети.