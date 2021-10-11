Муромлянка пытается вернуть деньги за купленную в кредит чудо-накидку

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местной жительницы к ООО «Авант» о защите прав потребителя. В обоснование исковых требований указано, что истцом у ответчика за счет кредитных средств приобретена вибромассажная накидка, а также вручены подарки: одеяло, подушка, кастрюля, сковорода и ручной вибромассажер.

Но вернувшись домой, она изучила приобретенный товар, пришла к выводу, что он ей не нужен, необходимыми лечебными свойствами он не обладает, имеет завышенную цену, поэтому покупки ей пришлось взять кредит. Считает, что была введена в заблуждение относительно качества товара, его характеристик и условий приобретения, при этом вибромассажной накидкой она не пользовалась. В августе она направила ответчику претензию, которая осталась без ответа, в связи с чем просит расторгнуть договор купли–продажи, заключенный между ней и ответчиком; взыскать с ответчика в свою пользу сумму стоимости товара, а также неустойку и штраф за нарушение добровольного порядка разрешения спора. По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.