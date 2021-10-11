Григорий Аникеев перестал быть самым богатым депутатом Госдумы

Портал РБК подсчитал доходы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. И для депутата от Владимирской области Григория Аникеева они оказались неутешительными. Он потерял статус депутаты с самым высоким доходом, который оставался за ним на протяжении многих лет. За основу для подсчетов брались налоговые декларации депутатов.

В итоге Григорий Аникеев, заработав по итогам 2020 года 2,7 миллиарда рублей, оказался лишь третьим по уровню богатства. Его на первом месте сменил другой представитель партии "Единая Россия" Андрей Горохов с 7,5 миллиарда рублей. На втором месте идет Алексей Нечаев из партии "Новые люди" с 4,4 миллиарда рублей.

Аналитики вообще отмечают возросший уровень доходов депутатов текущего созыва Госдумы. По сравнению с предыдущим составом уровень доходов вырос почти в три раза.