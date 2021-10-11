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Здоровье11 октября 2021 15:48

Больше 92 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

Первый компонент получили 97 881 человек
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Во Владимире продолжается вакцинация жителей областного центра от коронавирусной инфекции. Она проводится в 16 пунктах вакцинации, созданных 12 государственными и частными лечебными учреждениями. Привиться можно также в нескольких торговых центрах.

По данным на 11 октября общее число жителей Владимира, привившихся первым компонентом вакцины, составило 97 881 человек. Оба компонента вакцины получили 92296 жителей города.

Всего за время проведения массовой вакцинации в лечебные учреждения областного центра поступило 145 667 доз вакцины.