В Кольчугинском районе обнаружили новый очаг африканской чумы свиней

Во Владимирской области зафиксировали двенадцатый в этом году очаг по африканской чуме свиней. На этот раз опасная болезнь поразила диких кабанов, а до этого ее фиксировали только среди домашних животных. В 8 октября на территории охотничьего угодья Кожинское в границах 3 квартала Кольчугинского лесничества установили карантин из-за опасной болезни. А дом 4 на улице Пятой в селе Флорищи, где находятся факторы передачи африканской чумы, объявили инфицированным объектом.

Теперь на опасной территории нельзя охотиться на кабанов, заготавливать их мясо, делать чучела, корма для свиней, а на территории в радиусе 20 километров нельзя вывозить свиней, продавать их мясо, заготавливать корма, проводить сельскохозяйственные выставки, охотиться. Практически такие же ограничения коснулись и окрестностей в радиусе 100 километров, куда попадают территории не только Кольчугинского, но и Александровского, Киржачского, Камешковского, Суздальского, Судогодского, Петушиного, Юрьев-Польского районов, а еще Владимир и Радужный. Ограничения будут действовать до 20 октября.

Также на один день продлили карантин по африканской чуме свиней в Муромском районе, в деревне Петроково – его передвинули на 30 октября. Там вспышку домашних свиней обнаружили 30 августа. Кстати, в регионе теперь проведут работы по регулированию численности диких кабанов – иначе говоря, уничтожат лишних особей. Для региона рекомендуется показатель плотности диких кабанов - 0,25 на тысячу гектар.