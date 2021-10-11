Во Владимирской области дополнительно развернули 57 коек для больных коронавирусом

11 октября во Владимирской области лабораторно подтверждено 260 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 56822 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Как сообщают в облздраве, в больницах действуют 2111 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

91,1 процента из них занято (1923), свободны 188 коек. Дополнительно развёрнуто 57 коек: по 15 − в Городской клинической больнице №5 г. Владимира и Гусь-Хрустальной городской больнице, 13 − в Муромской городской больнице №3, 9 − в Меленковской центральной районной больнице и 5 − в Вязниковской районной больнице.

51170 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 138 человек. За период наблюдения в области отмечено 2048 летальных случаев (+7 за сутки).

В регионе продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый её этап прошли 342084 жителя области, второй – 323474.