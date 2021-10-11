Владимирцы вернулись с медалями с европейских соревнований по спортивному ориентированию

фото департамента спорта

С 6 по 10 октября в Португалии проходил международный турнир по спортивному ориентированию. Как сообщает департамент спорта, от Владимирской области в составе команды России участие принимали Антон Фолифоров, Светлана Фолифорова и Ольга Шипилова-Виноградова.

Серебряную медаль в Лонге завоевал Антон Фолифоров. В эстафете Ольга Шипилова-Виноградова также стала серебряным призером, завоевав свою седьмую медаль Чемпионатов Европы.

Также в активе спортсменов два четвертых места Светланы Фолифоровой (Лонг и Миддл) и 5 место Ольги Шипиловой-Виноградовой в Лонге.

В Первенстве Европы свою первую международную медаль (группа Юниоров) завоевал Александр Трунин, на заключительном этапе приведший свою эстафетную команду к серебряным медалям!

В рамках Чемпионата Европы также состоялся финальный этап Кубка мира. Светлана Фолифорова одержала победу в общем зачете, став первой в истории представительницей России, которой удалось стать номером 1.

Антон Фолифоров благодаря отличному выступлению в Лонге завоевал свою седьмую медаль общего зачета Кубка мира, став в 2021 году бронзовым призером!

Ольга Шипилова-Виноградова стала в итоговом зачете шестой.