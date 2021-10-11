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Общество11 октября 2021 13:22

В Сновицах убрали потенциально опасную теплотрассу

Трубы убрали под землю
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото предоставлено ОНФ по Владимирской области

фото предоставлено ОНФ по Владимирской области

Активисты ОНФ во Владимирской области добились обеспечения безопасности на школьных маршрутах в Суздальском районе. В селе Сновицы убрали потенциально опасные трубы теплоснабжения, которые тянулись практически по всему маршруту школьников.

- Вдоль всего стадиона и на территории школы больше нет теплотрассы. Страшные трубы спрятали под землю. Это радостная новость для всего поселка, – отметила жительница села Сновицы Елена Манько.

Кроме того, вблизи школы отсутствовали тротуары, освещение и ряд дорожных знаков. Они должны появиться до конца 2022 года. Также решается вопрос с оборудованием здесь искусственных неровностей.