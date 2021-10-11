В Вязниках в магазине продавали продукты без указания срока годности

Вязниковской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей и ценообразовании на продукты питания. Как оказалось, индивидуальный предприниматель в Вязниках осуществлялась реализация замороженных продуктов питания без указания наименований товаров, даты изготовления, срока годности и условий хранения. Кроме того, в торговом зале магазина ценники не соответствовали правилам торговли (отсутствовали наименование товара и информация о продавце).

Также выявлено, что при входе в магазин продуктов отсутствовала вывеска, которая обязана содержать информацию о фирменном наименовании организации торговли, месте ее нахождения (адрес) и режиме работы. По фактам выявленных нарушений в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление.

Кроме того, по постановлениям прокурора в отношении хозяйствующего субъекта возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.14.8 КоАП РФ (нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы), по ст.14.15 КоАП РФ (нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров). Также за нарушение требований технического регламента о безопасности пищевой продукции в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.