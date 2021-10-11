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Общество11 октября 2021 12:28

На Владимирской таможне задержали контрабанду древесины

Возбуждено три уголовных дела
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Владимирской таможней возбуждено три уголовных дела по фактам контрабанды лесоматериалов . Зарегистрированные в Ивановской области организации незаконно вывезли в Европу 307 кубометров хвойных пород древесины стоимостью более 2,5 миллионов рублей.

- При таможенном декларировании были умышленно заявлены недостоверные сведения о происхождении товара и его производителе, что является нарушением требований таможенного законодательства. В результате по подложным документам древесина незаконно вывозилась в Латвию и Грузию, - пояснил заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин.

Нарушения таможенники выявили совместно с УФСБ по Владимирской области. В результате возбуждено три уголовных дела по ч.1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда стратегически важных ресурсов». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Органами дознания проводятся неотложные следственные действия.