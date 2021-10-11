Во Владимире из-за пандемийных ограничений на субботник вышло меньше горожан, чем в предыдущие годы

9 октября «большая уборка» проходила на 25 основных площадках в центральной части города и в отдаленных микрорайонах. Количество волонтеров, прибиравшихся на локальных участках, было ограничено в соответствии с пандемическими ограничениями, поэтому на субботник вышли около 8,5 тысяч горожан - объективно меньше, чем в прошлые годы, когда число желающих очистить город доходило до 13 тысяч человек.

На свалки вывезли порядка 152 тонн сухих веток, опавшей листы и уличного мусора. Но если в каком-то из районов мусорные мешки остались неубранными, то жителям следует позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефонам 05 или 53-11-48. Либо напрямую в приемную городского управления ЖКХ по телефону 53-18-98.