Пенсионерка из Мурома пытается вернуть деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местной жительницы к индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителей.

В обоснование исковых требований указано, что в декабре 2019 года между истцом и ответчиком был заключен договор реализации туристического продукта (тур Москва-Турция-Москва). Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 был введен режим самоизоляции, который распространился на период поездки. На дату поездки истцу исполнилось 75 лет, в связи с чем она соблюдала режим самоизоляции для граждан РФ, старше 65 лет. Позднее женщина неоднократно обращалась к ответчику с просьбой вернуть оплаченные за тур денежные средства, на что получала отказ и предложение поехать в тур в другое место, что истца не устроило, в связи с чем просит взыскать с ответчика оплаченную за тур сумму, а также неустойку и компенсацию морального вреда.

По делу назначена подготовка дела к судебному разбирательству.