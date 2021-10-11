Во Владимире за неделю 17 раз обнаруживали нарушения масочного режима в магазинах

Пресс-служба городской администрации опубликовала данные о проверках масочного режима в магазинах города Владимира за последнюю неделю. В рейды ходили сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии совместно с сотрудниками УМВД России по городу Владимиру, Управления Роспотребнадзора по Владимирской области и Росгвардии.

С 4 по 10 октября проверили 67 магазинов. Нарушения масочного режима выявлены в 17 из них. В мэрии сказали, что "с нарушителями проведена разъяснительная работа". При этом протокол составлен лишь однажды, на покупателя без маски.

Всего с 1 января 2021 года сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 2384 объекта торговли. Из них на 505 объектах были выявлены нарушения. Сотрудники полиции за это время составили 49 протоколов за нарушение масочного режима