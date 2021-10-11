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Здоровье11 октября 2021 9:59

Во Владимирской области 11 октября коронавирусом заболели 260 человек

Для региона это новый антирекорд
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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На территории Владимирской области 11 октября 2021 года лабораторно подтверждено 260 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И это новый антирекорд. Причем установлен он был спустят сутки.

К сожалению, приходится признавать, что пика в четвертой волне мы еще не достигли. И пандемия бьет по жителям региона все сильней. В этот раз 60 случаев приходится на Владимир. Также много заболевших в Гусь-Хрустальном, Муромском и Ковровском районах (35, 33 и 29 случаев соответственно.

А вот как распределились заболевшие в остальных районах региона: 12 сл. в Александровском, 11 сл. в Суздальском, 11 сл. в Петушинском, 11 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Вязниковском, 9 сл. в Собинском, 9 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Киржачском, 8 сл. в Гороховецком, 7 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в г. Радужный. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 56 822 случая заболевания.