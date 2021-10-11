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Происшествия11 октября 2021 8:11

В Красной Горбатке тушили "Камаз"

Пострадавших нет
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

10 октября в 3 часа 9 минут в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля в поселке Красная Горбатка. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

- На момент прибытия подразделений горела кабина автомобиля "КАМАЗ". Пожарные не допустили распространения огня на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра, - сообщили в областном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава.