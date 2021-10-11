Суздаль вошел в десятку направлений для отдыха осенью

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать отдохнуть с октября по ноябрь.

Ялта, Сочи, Санкт-Петербург составили тройку лидеров бронирования жилья для отдыха в октябре и ноябре.

В топ-10 популярных направлений путешествий осенью также вошли Москва, Казань, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону и Суздаль в России и Гагра в Абхазии.

По статистике, туристы бронируют отдых осенью от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Гагре, дороже – в Суздале. За сутки за жилье придется отдать 3709 рублей. А приезжают туда обычно на уикенд.