Владимирское "Торпедо" забило два мяча, но их не засчитали

10 октября прошли матчи 15 тура в группе 2(2) ФНЛ-2, где выступают владимирское "Торпедо" и ФК "Муром".

Владимирское "Торпедо" на выезде встречалось с "Химиком" из Дзержинска и сыграло вничью 0:0. При этом владимирцы по ходу игры сумели дважды забить в ворота хозяев, но оба мяча не засчитали из-за вне игры. Как сказал в интервью клубной пресс-службе главный тренер "Торпедо" Сергей Дубровин, его команде пришлось играть против сверх оборонительного варианта защиты, что сказалось на ходе матча. Но в целом он доволен своими подопечными, так как последнее время команда находилась в психологической яме из-за плохих результатов.

В итоге, торпедовцы набрали 12-е очков сезоне и занимают 10-е место из 11 команд. Муромляне на момент написания проигрывали лидеру сезона "Шиннику" 0:1.