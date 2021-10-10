В СИЗО-3 Кольчугинская прокуратура нашла нарушения

Кольчугинский межрайонный прокуратур Максим Лёвин изучил, в каких условиях пребывают заключенные в СИЗО-3 Владимирской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор прошелся по камерам, осмотрел помещения учреждения, особо изучив условия содержания несовершеннолетних и женщин. В итоге в тюрьме нашли нарушения режимных требований по обеспечению изоляции и размещения содержащихся под стражей, медико-санитарного и материально-бытового характера.

Результаты проверки прокурорские работники обсудили с руководством СИЗО-3, в тюрьме обещали исправить все нарушения.