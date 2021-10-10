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Общество10 октября 2021 16:48

В СИЗО-3 Кольчугинская прокуратура нашла нарушения

В тюрьме не соблюдались режимные требования по изоляции и размещению заключенных и многое другое
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Кольчугинский межрайонный прокуратур Максим Лёвин изучил, в каких условиях пребывают заключенные в СИЗО-3 Владимирской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор прошелся по камерам, осмотрел помещения учреждения, особо изучив условия содержания несовершеннолетних и женщин. В итоге в тюрьме нашли нарушения режимных требований по обеспечению изоляции и размещения содержащихся под стражей, медико-санитарного и материально-бытового характера.

Результаты проверки прокурорские работники обсудили с руководством СИЗО-3, в тюрьме обещали исправить все нарушения.