Во Владимирской области пройдет четвертый международный медиафорум

С 11 по 13 октября в Суздале на площадке гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» пройдёт IV «Медиафорум-2021: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности». В открытии пленарного заседания примет участие врио первого заместителя губернатора Владимирской области Аркадий Боцан-Харченко.

Организаторы обещают участие в мероприятии около 80 представителей экспертного сообщества, в том числе из стран Европы, Ближнего Востока и Азии. На форуме медиаменеджеры, журналисты, политологи, юристы, психологи и культурологи обсудят положение «четвёртой власти» в нынешней политико-экономической иерархии.

Одна из ключевых тем медиафорума – отношения государства и СМИ. Кроме того, участники мероприятия уделят особое внимание положению человека в глобальной информационной среде, затронув важнейшие психологические аспекты существования в мире информации.