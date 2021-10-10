Во Владимирской области нашли геоглиф "Ленин 100 лет"

Кадр из видео.

Уникальная находка во Владимирской области нашлась благодаря жителю Владимира Илье Андрееву, который с помощью дрона обнаружил сделанную с помощью деревьев гигантскую надпись "Ленин 100 лет". Многие уже окрестили это геоглифом, что все-таки не совсем верно, так как последний представляет собой гигантский узор на земле. Здесь же надпись сделана с помощью деревьев.

"Есть под Владимиром забавный лес. Летом и весной все деревья зеленые, а зимой без листьев. И только осенью лиственные деревья желтеют и на фоне вечнозеленых ёлок проступает надпись «ЛЕНИН 100 ЛЕТ». Придумал это всё и реализовал в 1968 году заслуженный лесовод, академик А.Т. Каширский. А я этот лес обнаружил совершенно случайно на снимках со спутника и снял его на видео с дрона", сообщил Илья Андреев и приложил видео.