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Общество10 октября 2021 14:07

Во Владимирской области нашли геоглиф "Ленин 100 лет"

Надпись обнаружили в лесу Камешковского района
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Кадр из видео.

Кадр из видео.

Уникальная находка во Владимирской области нашлась благодаря жителю Владимира Илье Андрееву, который с помощью дрона обнаружил сделанную с помощью деревьев гигантскую надпись "Ленин 100 лет". Многие уже окрестили это геоглифом, что все-таки не совсем верно, так как последний представляет собой гигантский узор на земле. Здесь же надпись сделана с помощью деревьев.

"Есть под Владимиром забавный лес. Летом и весной все деревья зеленые, а зимой без листьев. И только осенью лиственные деревья желтеют и на фоне вечнозеленых ёлок проступает надпись «ЛЕНИН 100 ЛЕТ». Придумал это всё и реализовал в 1968 году заслуженный лесовод, академик А.Т. Каширский. А я этот лес обнаружил совершенно случайно на снимках со спутника и снял его на видео с дрона", сообщил Илья Андреев и приложил видео.

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Уникальный геоглиф во Владимирской области
Уникальный геоглиф во Владимирской области
Есть под Владимиром забавный лес. На нем написано, что Ленину 100 лет. Вот прямо такая надпись из деревьев, которую увидеть можно только с воздуха. Да и то, не всегда, а только осенью. Летом и весной все деревья зеленые, а зимой без листьев. И только осенью лиственные деревья желтеют и на фоне вечнозеленых ёлок проступает надпись «ЛЕНИН 100 ЛЕТ». Придумал это всё и реализовал в 1968 году заслуженный лесовод, академик А.Т. Каширский. А я этот лес обнаружил совершенно случайно на снимках со спутника и снял его на видео с дрона.