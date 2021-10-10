Владимирский борец выиграл бронзу на чемпионате мира по спортивной борьбе

Владимирский борец Артур Саргсян - бронзовый призёр чемпионата мира по спортивной борьбе, сообщили в департаменте спорта Владимирской области. Он выступал на турнире по греко-римской борьбе в весовой категории 97 кг.

Артур Саргсян проиграл на турнире всего лишь один поединок - будущему победителю соревнований, иранскому борцу Мохаммадхани Сарави (в финале он позднее победил еще одного сильного спортсмена из Венгрии Алекса Жоке). Вот что он рассказал в интервью представителю федерации спортивной борьбы России о поединке с чемпионом:

"Первые минуты я чувствовал: нормально, я могу, а потом сам ошибся, отдал баллы со своего действия. Когда ты выезжаешь на высокие международные старты за такую сверхдержаву, на нас особый настрой. Я благодарен тренерам сборной России за возможность проявить себя, знаю, что ждали от меня большего — будем дальше работать".